Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном сообщил, что Киев не готов вести прямые переговоры с Донбассом. По словам Зеленского, Украина будет и дальше договариваться с самоправозглошенными республиками Донбасса только в нормандском формате.
На заявление Владимира Зеленского уже отреагировали в ДНР. Министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что Украина намеренно уходит от прямого диалога с целью дальнейшей эскалации конфликта.
"Совет Безопасности ООН поддержал комплекс мер, в которых говорится о необходимости прямого диалога Украины с ДНР и ЛНР. Но мы наблюдаем совершенно противоположную тенденцию. Украина всеми силами пытается уклониться от прямого диалога, скрываясь за своими "европейскими коллегами", - сообщила Никонорова.
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