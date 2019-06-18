Киев еще не готов к диалогу с Донбассом - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном сообщил, что Киев не готов вести прямые переговоры с Донбассом. По словам Зеленского, Украина будет и дальше договариваться с самоправозглошенными республиками Донбасса только в нормандском формате.



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На заявление Владимира Зеленского уже отреагировали в ДНР. Министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что Украина намеренно уходит от прямого диалога с целью дальнейшей эскалации конфликта.

"Совет Безопасности ООН поддержал комплекс мер, в которых говорится о необходимости прямого диалога Украины с ДНР и ЛНР. Но мы наблюдаем совершенно противоположную тенденцию. Украина всеми силами пытается уклониться от прямого диалога, скрываясь за своими "европейскими коллегами", - сообщила Никонорова.