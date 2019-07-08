В Кремле изучат предложение Зеленского о новом формате переговоров

В Кремле обязательно изучат приглашение президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе с участием Великобритании, США, Германии и Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Зеленский думает, как сдвинуть с «мертвой точки» переговоры по Донбассу / Новости от 22.05.2019 19:01

"Я пока не готов отвечать, это абсолютного новый формат. Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию", - передает его слова агентство ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что Соединенные Штаты не являются участниками нормандского процесса и под минскими договоренностями не стоят подписи представителей США, поэтому не совсем понятно, какую роль будет играть американская сторона в переговорном процессе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский в разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном сообщил, что Киев не готов вести прямые переговоры с Донбассом. По словам Зеленского, Украина будет и дальше договариваться с республиками Донбасса только в нормандском формате.

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