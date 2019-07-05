Словакия хочет принять резолюцию об отмене антироссийских санкций

Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России. Документ уже получил негласное название "Резолюция дружбы". Инициативу Марчека поддержал и председатель парламента Андрей Данко.



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По мнению Данко, антироссийские санкции должны быть сняты в ближайшее время, чтобы Братислава начала налаживать дружеские отношения с Москвой. Аналогичным образом должны поступить и другие страны Евросоюза, - считает Данко. Председатель парламента допускает, что законопроект может быть не принят, поскольку Вашингтон оказывает на Словакию и другие страны ЕС жесткое давление.

"Такие инициативы очень нам нужны. Чем раньше мы откажемся от бессмысленных антироссийских санкций - тем раньше сможем приступить к восстановлению партнерских отношений", - отметил Данко.