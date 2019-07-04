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ЧП в Минске: жители республики увидели "черные знаки"

Мир » Бывший СССР » Белоруссия print

На праздновании дня независимости Белоруссии произошло два инцидента, которые показались жителям республики не случайными. Первое происшествие привело к человеческим жертвам. Одна женщина погибла и еще несколько человек пострадали из-за ошибки пиротехников, которые готовили праздничный салют в Минске.


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Несколько снарядов салюта разорвались прямо на земле. Очевидцы сообщили о том, что пожилой женщине осколком перерезало горло. Скорая прибыла молниеносно, но женщину не удалось спасти. Также пострадал 5-летний ребенок, которому осколок пробил руку. В ближайших домах оказались повреждены окна, также без стекол остался спорткомплекс "Динамо".

Примечательно, что никаких официальных сообщений от местных властей не поступает. Минские чиновники не подтверждают факт происшествия и не оглашают количество пострадавших.

Еще одно ЧП произошло после военного парада в центре города. На улице Сурганова один из танков Т-72 занесло на мокром асфальте из-за чего он чуть не раздавил прохожих, которые шли в этот момент по тротуару.

Пользователи социальных сетей увидели в произошедшем "черные знаки". Телеграм-канал "Диванный аналитик" утверждает, что независимость Белоруссии близится к завершению.

"Трагедии на День Белоруссии с салютом (взорвался над толпой) и российским танком (выехал на тротуар), как пишут в самой республике - чёрные, страшные знаки о том, что независимость все. Какими бы умными и хорошими словами это не объяснялось и не прикрывалось. По чатам ходит, что это «последний знак» и совсем скоро будет БелРоссия", - опубликовано в телеграм-канале.

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Темы знаки инциденты белоруссия независимость
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