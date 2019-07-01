Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"

Мир » Бывший СССР » Украина print

Глава администрации (офиса) президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан предложил наделить русский язык в Донбассе статусом регионального при условии возвращения региона в состав страны.


Вернется ли русский язык официльно в Донбасс?

Публицист и политолог Армен Гаспарян рассказал "Правде.Ру" о том, следует ли считать инициативу Богдана первым шагом к признанию особого статуса Донбасса.

По мнению эксперта, заявление главы президентской администрации является "очень ярким проявлением политической шизофрении" украинских властей, поскольку именно гонения на русский язык были одним из факторов, против которых выступил Донбасс в 2014 году.

"Это было очевидно любому нормальному человеку, только если вот он не работает в руководстве Украины. Значит, за пять лет они пришли к четкому пониманию: язык для человека важен. Вероятно, следующие пять лет у них уйдут на осмысление важности федерализации государства. Еще, наверное, пять лет потребуется на то, чтобы они все смогли прочитать, осознать и начать реализовывать Минские соглашения", — сказал собеседник "Правды.Ру".

Армен Гаспарян обратил внимание и на то, что Богдан назвал себя бандеровцем и поддержал единый государственный язык. "Как у него сочетаются вот эти факторы в голове, я, право слово, не понимаю. А самое главное, он сделал заявление, а дальше как-то паровоз пошел с этой точки зрения? Профильный комитет Верховной рады начал подготовку к внесению поправок в тот самый проект "О языке"? Заинтересовались мнением других регионов с юга-востока Украины? Это же ничего не происходит. Опять очередное словоблудие", — считает эксперт.

Он добавил, что действующей власти не интересен вопрос языка, иначе бы Киев уже нашел возможность и время им заняться. Заявление главы администрации Зеленского не следует расценивать всерьез в силу "их практики постоянно противоречить самим себе".

"Меня абсолютно не удивит, если завтра выйдет еще один какой-нибудь деятель из команды "З" и скажет, что таких планов у них нет. Мы с этим уже много раз, собственно, сталкивались", — пояснил в интервью "Правде.Ру" Армен Гаспарян.

По его мнению, украинская власть оперирует представлениями Степана Бандеры образца 70-летней давности, который допускал победу национальной революции на Украине только после насильственной украинизации. И то, как Украина сегодня гордится Бандерой, говорит о том, что киевское руководство собирается реализовывать в той или иной степени программу Бандеры.

"Безумству безумных можно только поражаться. Это не подразумевает какой-то системной оценки всего процесса, потому что они это делают от противного. Их абсолютно не интересуют негативные последствия, их абсолютно не интересуют возможные социальные волнения. А их интересует просто методичная идеология организации украинских националистов. Здесь просто особую пикантность добавляет то обстоятельство, что Владимир Зеленский по этническому признаку являлся бы одной из жертв организации украинских националистов. Но у киевских властей все уже давно в голове перемешалось", — заключил собеседник "Правды.Ру".

Читайте также: Захарова напомнила Зеленскому значение слова "стимул"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы донбасс украина русский язык армен гаспарян экспертное мнение владимир зеленский закон о русском языке администрация зеленского
Обсудить
Актуальная аналитика
Путешествия
Три захватывающих дух места в Перу, которые нельзя пропустить
Советы
Предупреждение болезней газонов
Репродуктология
Показания и противопоказания к гистеросальпингографии
Новости Все >
Из аварийных домов до 2021 года переедут более 60 тыс. россиян﻿
Эксперты оценили средний доход ипотечного заемщика﻿﻿
Женщина подожгла вышку сотовой связи, посчитав ее опасной для здоровья
Пострадавшие от наводнения в Тулуне пожаловались на равнодушие людей
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
Тарифы на водоснабжение и отопление с 1 июля возросли на 2,4%﻿
Выборы главы Тулуна могут отменить из-за ликвидации последствий паводка
Больше 30 человек отравились шаурмой в Санкт-Петербурге
В "СР" назвали личным делом Шеина самовыдвижение на выборы
Причиной дороговизны жилья в Севастополе стал рост населения
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Подъем по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека

Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.

Подъем по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека
Москва и Нур-Султан зачищают "черную дыру" в Киргизии
Бывший СССР
Москва и Нур-Султан зачищают "черную дыру" в Киргизии
Бывший СССР
Протесты в Казахстане выходят из-под контроля властей
Здоровье и профилактика
Чем полезен иван-чай
Евросоюз
Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России

Болгарский публицист Пламен Пасков считает, что США не дадут Болгарии возможности реализовать энергетические проекты с Россией и провести реиндустриализацию.

Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Новости Грузии
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Путешествия
Big Seven Travel: туристы считают украинцев самой сексуальной нацией
Деньги
Власти хотят контролировать все траты россиян
Азия
The Sun: жена премьера ОАЭ взяла $39 млн и сбежала с детьми в Германию

На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.

The Sun: жена премьера ОАЭ взяла $39 млн и сбежала с детьми в Германию
Власти хотят контролировать все траты россиян
Деньги
Власти хотят контролировать все траты россиян
Мир. Новости мира
Песков: Трамп обрадовался приглашению на День Победы от Путина
Политика. Новости и аналитика
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Любовь Степушова Либеральный мир не нашел убедительного ответа Путину Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев Рустем Сафронов США репрессивны в отношении половой морали Рустем Сафронов
Комментарии
МИД РФ предложил США обменять арестованных американцев на Ярошенко
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
Больше 30 человек отравились шаурмой в Санкт-Петербурге
Протесты в Казахстане выходят из-под контроля властей
Хазин: нацпроекты Путина появились потому, что у правительства Медведева нет программ
Гибель Грузии: уроки для современной России
Либеральный мир не нашел убедительного ответа Путину
"ЕР" обсудит создание сети бесплатных правозащитных центров
Бабицкий: Россия сможет принудить Украину к миру
Макрон рассказал о провале саммита ЕС
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
В армию перестали брать девственников
Литва откроет "школу Абвера" в Клайпедском госуниверситете
Литва откроет "школу Абвера" в Клайпедском госуниверситете
Эксперт: Украина сознательно саботирует заключение газового контракта с Россией
Либеральный мир не нашел убедительного ответа Путину
Цены на услуги ХЖК в России с 2017-го по 2018 год выросли на 5,3%
Литва откроет "школу Абвера" в Клайпедском госуниверситете
Эксперт: Украина сознательно саботирует заключение газового контракта с Россией
Цены на услуги ХЖК в России с 2017-го по 2018 год выросли на 5,3%
В Кремле впервые увидели "взаимность" в действиях Трампа
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ