Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"

Глава администрации (офиса) президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан предложил наделить русский язык в Донбассе статусом регионального при условии возвращения региона в состав страны.



Вернется ли русский язык официльно в Донбасс?

Публицист и политолог Армен Гаспарян рассказал "Правде.Ру" о том, следует ли считать инициативу Богдана первым шагом к признанию особого статуса Донбасса.

По мнению эксперта, заявление главы президентской администрации является "очень ярким проявлением политической шизофрении" украинских властей, поскольку именно гонения на русский язык были одним из факторов, против которых выступил Донбасс в 2014 году.

"Это было очевидно любому нормальному человеку, только если вот он не работает в руководстве Украины. Значит, за пять лет они пришли к четкому пониманию: язык для человека важен. Вероятно, следующие пять лет у них уйдут на осмысление важности федерализации государства. Еще, наверное, пять лет потребуется на то, чтобы они все смогли прочитать, осознать и начать реализовывать Минские соглашения", — сказал собеседник "Правды.Ру".

Армен Гаспарян обратил внимание и на то, что Богдан назвал себя бандеровцем и поддержал единый государственный язык. "Как у него сочетаются вот эти факторы в голове, я, право слово, не понимаю. А самое главное, он сделал заявление, а дальше как-то паровоз пошел с этой точки зрения? Профильный комитет Верховной рады начал подготовку к внесению поправок в тот самый проект "О языке"? Заинтересовались мнением других регионов с юга-востока Украины? Это же ничего не происходит. Опять очередное словоблудие", — считает эксперт.

Он добавил, что действующей власти не интересен вопрос языка, иначе бы Киев уже нашел возможность и время им заняться. Заявление главы администрации Зеленского не следует расценивать всерьез в силу "их практики постоянно противоречить самим себе".

"Меня абсолютно не удивит, если завтра выйдет еще один какой-нибудь деятель из команды "З" и скажет, что таких планов у них нет. Мы с этим уже много раз, собственно, сталкивались", — пояснил в интервью "Правде.Ру" Армен Гаспарян.

По его мнению, украинская власть оперирует представлениями Степана Бандеры образца 70-летней давности, который допускал победу национальной революции на Украине только после насильственной украинизации. И то, как Украина сегодня гордится Бандерой, говорит о том, что киевское руководство собирается реализовывать в той или иной степени программу Бандеры.

"Безумству безумных можно только поражаться. Это не подразумевает какой-то системной оценки всего процесса, потому что они это делают от противного. Их абсолютно не интересуют негативные последствия, их абсолютно не интересуют возможные социальные волнения. А их интересует просто методичная идеология организации украинских националистов. Здесь просто особую пикантность добавляет то обстоятельство, что Владимир Зеленский по этническому признаку являлся бы одной из жертв организации украинских националистов. Но у киевских властей все уже давно в голове перемешалось", — заключил собеседник "Правды.Ру".

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