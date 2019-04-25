Захарова напомнила Зеленскому значение слова "стимул"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова избранного президента Украины Владимира Зеленскому о принятом Верховной Радой законе об украинском языке.
По словам Зеленского, поддерживать и развивать украинский язык государство должно не путем запретов и наказаний, а с помощью стимулов. В свою очередь представитель МИД России решила напомнить политику первоначальное значение слова "стимул".
"Стимул - это в переводе с латыни: палка с острым металлическим наконечником, которой погоняли буйвола, запряжённого в повозку. Конечно, буйволу никто ничего не запрещал и даже не наказывал, он делал всё сам, но от боли", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Напомним, украинские парламентарии одобрили закон об исключительном использовании украинского языка.
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