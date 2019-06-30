Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе заявила, что больше никогда не станет выступать в России, а также поддержала митингующих, которые ежедневно собираются у здания парламента Грузии в Тбилиси.
Ранее певица выступила в Москве на музыкальном фестивале "Усадьба Jazz" и подверглась критике на родине.
"Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!", - написала она на своей странице в Facebook.
Катамадзе добавила, что она полностью поддерживает требование митингующих об отставке главы МИД Грузии Георгия Гахарии. "Этим постом я хочу, в первую очередь, выразить свой протест в отношении властей, присоединиться к требованию о том, что Гахария должен уйти в отставку!", - заявила певица.
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