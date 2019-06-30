Япония покинула Международную комиссию по промыслу китов (IWC) и намерена возобновить коммерческую охоту на китов, которая была запрещена в стране более 30 лет.
Как пишет местное издание Kyodo, такое решение было принято после того, как последнее предложение японских властей о возобновлении китобойного промысла отклонили в ходе ежегодного совещания IWC в сентябре прошлого года.
В ответ Токио пригрозил покинуть международную организацию. "Мы обнаружили тот факт, что в организации странам с различными взглядами невозможно даже пытаться сосуществовать вместе", - пояснил позицию Японии генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
В самой организации также нет единства мнений относительно коммерческой охоты на китов: некоторые выступают за китобойный промысел, а другие - категорически против. Решение Японии уже вызвало острую критику со стороны Гринписа, Австралии и Новой Зеландии.
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