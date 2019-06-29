Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ указали на серьезное продвижение в развитии двухсторонних отношений.
В ходе состоявшихся сегодня переговоров с российским президентом глава Страны восходящего Солнца заявил, что наблюдается "положительная тенденция в японо-российских отношениях во всех областях".
Владимир Путин же в свою очередь поблагодарил Синдзо Абэ за то, что, несмотря на большой объем работы — завершившийся вчера саммит G20, напомним, проходил в Японии — он пригласил главу России и российскую делегацию принять участие в отдельном визите в страну.
Действующий президент Российской Федерации согласился с мнением японского коллеги о том, что Москва и Токио добились серьезного продвижения в развитии двухсторонних отношений.
Отметим, что на самом деле отношения между РФ и Японией в общем и целом пока оставляют желать лучшего. В конце июня текущего года, например, стало известно о решении Японии отказаться от заключения мирного договора с РФ.
Сторонам не удалось достигнуть соглашений по целому ряду "исторических моментов и вопросов безопасности".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство обороны Японии заявило о нарушении бомбардировщиком РФ воздушного пространства Страны восходящего Солнца.
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