Путин и Абэ заявили о продвижении в развитии отношений Москвы и Токио

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ указали на серьезное продвижение в развитии двухсторонних отношений.



Россия и Япония вновь обсудят судьбу четырех Курильских островов / Новости от 18.01.2019 14:26

В ходе состоявшихся сегодня переговоров с российским президентом глава Страны восходящего Солнца заявил, что наблюдается "положительная тенденция в японо-российских отношениях во всех областях".

Владимир Путин же в свою очередь поблагодарил Синдзо Абэ за то, что, несмотря на большой объем работы — завершившийся вчера саммит G20, напомним, проходил в Японии — он пригласил главу России и российскую делегацию принять участие в отдельном визите в страну.

Действующий президент Российской Федерации согласился с мнением японского коллеги о том, что Москва и Токио добились серьезного продвижения в развитии двухсторонних отношений.

Отметим, что на самом деле отношения между РФ и Японией в общем и целом пока оставляют желать лучшего. В конце июня текущего года, например, стало известно о решении Японии отказаться от заключения мирного договора с РФ.

Сторонам не удалось достигнуть соглашений по целому ряду "исторических моментов и вопросов безопасности".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство обороны Японии заявило о нарушении бомбардировщиком РФ воздушного пространства Страны восходящего Солнца.

Читайте также:

Курильские острова и отношения Россия-Япония.