Запад и Россия заключили тайные договоренности относительно возобновления полномочий российской делегации в ПАСЕ. Об этом сообщило украинское издание "Европейская правда". По информации издания, Россия согласилась отпустить пленных украинских моряков на возобновление членства в ПАСЕ.
"Европейская правда" утверждает, что решение о возвращении России в ПАСЕ было достигнуто еще до избрания Зеленского президентом. Причем договоренность была достигнута "за спиной Украины".
Так издание объяснило недавнюю новость о критике главы украинского МИД Павла Климкина. Владимир Зеленский обвинил его в самовольном ответе на ноту РФ о украинских моряках.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнает о действиях министерства иностранных дел из интернета.
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Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".
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