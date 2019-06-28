В Киеве сообщили о тайных договоренностях России и Запада насчет ПАСЕ

Запад и Россия заключили тайные договоренности относительно возобновления полномочий российской делегации в ПАСЕ. Об этом сообщило украинское издание "Европейская правда". По информации издания, Россия согласилась отпустить пленных украинских моряков на возобновление членства в ПАСЕ.



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"Европейская правда" утверждает, что решение о возвращении России в ПАСЕ было достигнуто еще до избрания Зеленского президентом. Причем договоренность была достигнута "за спиной Украины".

Так издание объяснило недавнюю новость о критике главы украинского МИД Павла Климкина. Владимир Зеленский обвинил его в самовольном ответе на ноту РФ о украинских моряках.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнает о действиях министерства иностранных дел из интернета.

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