Президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за заданного журналистами вопроса о переговорах главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР.
По мнению президента, Медведчук поднимает вопрос возвращения пленных украинцев только в преддверии выборов.
"Почему поднимается вопрос возвращения пленных, прекращения войны с его стороны только под выборы, спросите у него", - ответил Зеленский на повышенных тонах, передает телеканал "112. Украина".
Глава государства добавил, что не понимает значение таких переговоров. "У нас есть страна, большая независимая Украина. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники?", - спросил украинский президент.
Ранее стало известно, что Виктор Медведчук договорился об освобождении четверых украинцев. Отмечалось, что главы республик Донбасса согласились на передачу пленных в одностороннем порядке в качестве "жеста доброй воли".
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