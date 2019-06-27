Зеленский разозлился из-за вопроса о Медведчуке в ходе брифинга

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за заданного журналистами вопроса о переговорах главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР.





По мнению президента, Медведчук поднимает вопрос возвращения пленных украинцев только в преддверии выборов.

"Почему поднимается вопрос возвращения пленных, прекращения войны с его стороны только под выборы, спросите у него", - ответил Зеленский на повышенных тонах, передает телеканал "112. Украина".

Глава государства добавил, что не понимает значение таких переговоров. "У нас есть страна, большая независимая Украина. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники?", - спросил украинский президент.

Ранее стало известно, что Виктор Медведчук договорился об освобождении четверых украинцев. Отмечалось, что главы республик Донбасса согласились на передачу пленных в одностороннем порядке в качестве "жеста доброй воли".