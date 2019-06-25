Порошенко заявил о "вирусе всепрощения России", охватившем Европу

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) мощным вызовом украинской нации и Европе.



Украина не хочет возвращения России в ПАСЕ / Новости от 04.06.2019 05:51

"Удар нанесен не только по Украине, но по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена", - написал он на своей странице в Facebook.

Порошенко добавил, что возвращение России в ПАСЕ является первым серьезным дипломатическим ударом, который Киев пропустил за последние пять лет.

Политик также пообещал бороться с распространением "вируса всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса". Для этого он задействует все свои внешнеполитические связи.