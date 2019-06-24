Ник Клегг, занимающий пост Вице-президент Facebook по информационному сопровождению и глобальным вопросам сообщил, что аналитики компании не выявили никаких доказательств вмешательства России в референдум по Brexit. Клегг абсолютно уверен, что РФ не оказывала никакого влияния на референдум с помощью социальной сети.
"Чтобы найти доказательства российского вмешательства мы провели два полных исследованиях всех данных, которые были в нашем распоряжении. При этом, мы использовали методологию, которую использовали ФБР при изучении вмешательства в выборы президента США в 2016 году", - пояснил Клегг.
Более года назад, в апреле 2018 года представители компании Facebook утверждали, что Российская Федерация потратила на пропаганду Brexit в социальных сетях более одного миллиарда долларов с помощью "фабрики троллей".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин отвечал на обвинения во вмешательство РФ в референдум по Brexit. Глава государства заявил, что Россия никогда не вмешивалась, не влияла и не пыталась, не высказывалась по вопросу о Brexit.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.