МИД Японии: Зеленского нет в списке приглашенных на саммит Большой двадцатки

В МИД Японии опровергли информацию о возможном визите действующего президента Украины Владимира Зеленского на саммит Большой двадцатки.

В Министерстве иностранных дел Страны восходящего Солнца заявили, что главы постсоветской республики нет в списке приглашенных на саммит.

Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

Издание "Обозреватель" же напоминает, что ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, будто Владимир Зеленский планирует посетить саммит Большой двадцатки в Японии.

Климкин тогда же допустил, что в Японии якобы состоится встреча главы Украины с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.