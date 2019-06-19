Читатели британской газеты отметили красоту россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail удивились красоте русских девушек в комментариях к статье, посвященной шестому ежегодному Большому балу офицеров.



Сотни кадетов со всего мира прибыли на бал в Кремль / Новости от 12.12.2018 07:26

Торжественное мероприятие прошло 16 июня на площади Михайловской батареи в Севастополе. Участие в нем приняли 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар.

Британцы отметили большое количество нарядно одетых гостей бала и отсутствие женщин с татуировками.

"Это глоток свежего воздуха - увидеть обычных женщин из рабочего или среднего класса без татуировок, стройных и одетых подобающе. Не так, как женщины в США. Татуировки с ног до головы, как у заключенных, и которые никогда не могут одеться по случаю", - написал один из читателей.

"Так много симпатичных молодых и в основном стройных женщин в России и странах бывшего СССР, - не то что наши пьяные татуированные толстухи. Все выглядят великолепно и явно отлично провели время", - добавил еще один британец.