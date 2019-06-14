Повторные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США пройдут в феврале 2020 года

Верховный суд Великобритании назначил повторные слушания по вопросу экстрадиции журналиста и основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США на февраль 2020 года.



Минюст США выдвинул против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа еще 17 обвинений

Накануне стало известно, что глава Министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал решение о выдаче Ассанжа в США. Теперь окончательное решение по этому вопросу должен принять суд.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщало о том, что Министерство юстиции США направило запрос об экстрадиции журналиста.

Американская сторона предъявила Ассанжу обвинения по 18 пунктам. Его обвиняют в шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.