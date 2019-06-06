Путин: Гуайдо симпатичный человек, отношусь к нему нейтрально

Президент России Владимир Путин назвал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо симпатичным человеком. Об этом он рассказал в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).



Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро / Новости от 05.05.2019 06:23

"Он симпатичный человек, я к нему нормально отношусь, нейтрально абсолютно", - передает его слова агентство РИА "Новости".

Президент добавил, что избранная Гуайдо практика прихода к власти находится вне правового поля.

"Если мы в практику введем такой способ прихода к власти - человек вышел на площадь, обратил свои глаза к небесам и перед господом объявил себя главой государства - это нормально ли? Нет! Тогда это хаос будет во всем мире", - считает глава государства.

Президент предложил использовать такую практику в США или во Франции, а затем посмотреть, к чему это приведет. "Мне так и хочется спросить тех, кто это поддерживает: "Вы с ума сошли? Вы понимаете, к чему это приведет?", - заключил Путин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин не видит трагедии в утечке капитала из России, поскольку ее перекрывает положительное сальдо торговых операций. Наблюдается возврат этих выведенных капиталов. "Поэтому здесь мы никакой трагедии не делаем, мы понимаем, что это естественный процесс", - заключил глава государства.

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