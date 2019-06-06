Власти американского штата Огайо предъявили обвинения врачу, подозреваемому в убийстве 25 пациентов.
Об этом сообщает телеканал CBS.
Горе-медик, согласно предоставленной информации, вводил смертельную дозу опиоидного обезболивающего своим жертвам.
Единственной целью действий 43-летнего Уильяма Хасела было ускорить смерть пациентов, сообщает CBS со ссылкой на власти штата. Теперь мужчине грозит 375 лет тюрьмы — по 15 лет за каждого убиенного им человека.
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