Врачу из США грозит 375 лет тюрьмы за убийство 25 пациентов

Власти американского штата Огайо предъявили обвинения врачу, подозреваемому в убийстве 25 пациентов.



Американский врач Дональд Клайн 30 лет тайно оплодотворял женщин / Новости от 12.04.2019 18:43

Об этом сообщает телеканал CBS.

Горе-медик, согласно предоставленной информации, вводил смертельную дозу опиоидного обезболивающего своим жертвам.

Единственной целью действий 43-летнего Уильяма Хасела было ускорить смерть пациентов, сообщает CBS со ссылкой на власти штата. Теперь мужчине грозит 375 лет тюрьмы — по 15 лет за каждого убиенного им человека.