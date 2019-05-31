Итальянец пытался ограбить кафе угрожая леденцом

Итальянские полицейские рассказали об интересном происшествии, которое произошло в одном из римских кафе. Продавщица заведения немного отвлеклась при изготовлении мороженного, в этот момент посетить пробрался к кассе и попытался ее открыть.



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Попытки вскрыть кассу заметила продавщица, которая направилась к злоумышленнику, чтобы его проучить. Тогда мужчина взял в руки первое, что попалось ему в руки и начал этим угрожать. В руках мужчины был сладкий леденец "Chupa-Chups", в котором торчала большая игла.

Оказалось, что неправильные нажатия на кнопки кассового аппарата перевели его в режим блокировки. Тогда злоумышленник решил покинуть место преступления, но его догнали сотрудники полиции.