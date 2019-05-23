Глава МИД Британии опроверг информацию СМИ о скорой отставке Терезы Мэй

Действующий премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй будет занимать свой пост к моменту визита в страну президента США Дональда Трампа.



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Об этом, ссылаясь на главу Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, сообщает телеканал Sky News.

Тереза Мэй примет Дональда Трампа в качестве премьер-министра, пообещал Джереми Хант.

Британские средства массовой информации сегодня массово писали о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй завтра, 24 мая, намерена объявить о своей отставке. Уйти со своего поста, сообщала, например, газета The Times, Мэй решила в связи с непринятием правительством ее позиции по вопросу осуществления выхода Великобритании из Евросоюза.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант опроверг информацию, появившуюся в СМИ.

Напомним, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует посетить Британию в начале июня.