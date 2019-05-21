Экс-глава спецслужбы Израиля: Запад проиграл России на Украине

Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми назвал провалом планы Запада по ослаблению России на Украине.



Украина подсчитала потери от санкций против России

По его мнению, в пользу этого вывода свидетельствует изменение внешнеполитического курса США и Европейского союза по отношению к Киеву.

"Мелкие чиновники пытаются играть и ловить рыбку в мутной украинской воде, начиная от бывшего вице-президента США. Американский президент не знает, на кой черт ему сдалась эта Украина, где она вписывается в национальные интересы США", - сказал эксперт в интервью телеканалу "Россия 1".

Лидеры западных стран рассчитывали, что Евромайдан "нанесет смертельный удар по Москве", но в результате украинских событий Россия стала только сильнее. Теперь американцы и их европейские союзники обращают на Украину все меньше внимания. Гораздо больше Запад беспокоит усиливающийся Китай, а также внутренние противоречия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что неохотно подписанные Трампом санкции против России не вынудят Москву к "политическим переменам". Напротив, эти меры лишь усилят в России точку зрения, что любое сотрудничество с Западом - это "проявление слабости".

Читайте также: Как контрсанкции России развалят Украину

Wiener Zeitung: Что же мы натворили антироссийскими санкциями!