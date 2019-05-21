Экс-глава спецслужбы Израиля: Запад проиграл России на Украине

Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми назвал провалом планы Запада по ослаблению России на Украине.
По его мнению, в пользу этого вывода свидетельствует изменение внешнеполитического курса США и Европейского союза по отношению к Киеву.
"Мелкие чиновники пытаются играть и ловить рыбку в мутной украинской воде, начиная от бывшего вице-президента США. Американский президент не знает, на кой черт ему сдалась эта Украина, где она вписывается в национальные интересы США", - сказал эксперт в интервью телеканалу "Россия 1".
Лидеры западных стран рассчитывали, что Евромайдан "нанесет смертельный удар по Москве", но в результате украинских событий Россия стала только сильнее. Теперь американцы и их европейские союзники обращают на Украину все меньше внимания. Гораздо больше Запад беспокоит усиливающийся Китай, а также внутренние противоречия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что неохотно подписанные Трампом санкции против России не вынудят Москву к "политическим переменам". Напротив, эти меры лишь усилят в России точку зрения, что любое сотрудничество с Западом - это "проявление слабости".
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