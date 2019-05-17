Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Договоренность достигнута в рамках сессии Комитета министров СЕ. Об этом сообщает пресс-служба немецкого МИД.
"Хорошо, что мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее в Совете Европы - в том числе с тем, чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека", - сказал глава внешнеполитического ведомства Германии.
По словам Мааса, он встретился с министром иностранных дел России Сергеев Лавровым и обсудил ситуацию на Украине, а также призвал Москву поучаствовать в переговорах с Ираном для сохранения ядерной сделки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, Россия вернется в ПАСЕ под председательством Франции в Совете Европы. Как подчеркнул французский представитель, Париж призывает государства - члены Совета поддержать усилия по сохранению в рамках организации российской делегации.
"Что касается Совета Европы, то президент Эммануэль Макрон подтвердил важность поиска решения, которое позволило бы сохранить Россию в Совете Европы со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями", - заявил накануне французский дипломат.
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