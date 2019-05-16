Москва предлагает Вашингтону заключить соглашение о невмешательстве

Россия готова заключить с США соглашение о взаимном невмешательстве во внутренние дела друг друга.



Китай и США подписали договор о военном сотрудничестве

"Все наши предложения на столе. Мы готовы заключить договоренность, положив ее на бумагу, о взаимном невмешательстве во внутренние дела, о чем Сергей Лавров говорил госсекретарю США Майклу Помпео", - передает агентство ТАСС слова заместителя главы российского МИД Сергей Рябков.

По словам представителя ведомства, Россия готова выслушать выводе экспертов о "злонамеренных воздействиях с использованием интернет" на различные структуры американского правительства. Москва также предлагала организовать межведомственный двусторонний диалог по проблеме кибербезопасности. Однако по этому вопросу США не готовы идти навстречу России.

"Нельзя бросать обвинения в воздух в расчете на то, что коллеги по другую сторону океана все сами сделают так, как хочется Вашингтону", - подвел итог Рябков.