Москва предлагает Вашингтону заключить соглашение о невмешательстве

Россия готова заключить с США соглашение о взаимном невмешательстве во внутренние дела друг друга.
"Все наши предложения на столе. Мы готовы заключить договоренность, положив ее на бумагу, о взаимном невмешательстве во внутренние дела, о чем Сергей Лавров говорил госсекретарю США Майклу Помпео", - передает агентство ТАСС слова заместителя главы российского МИД Сергей Рябков.
По словам представителя ведомства, Россия готова выслушать выводе экспертов о "злонамеренных воздействиях с использованием интернет" на различные структуры американского правительства. Москва также предлагала организовать межведомственный двусторонний диалог по проблеме кибербезопасности. Однако по этому вопросу США не готовы идти навстречу России.
"Нельзя бросать обвинения в воздух в расчете на то, что коллеги по другую сторону океана все сами сделают так, как хочется Вашингтону", - подвел итог Рябков.
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