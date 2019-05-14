В Великобритании отменили показ телешоу из-за смерти участника

Популярная британская телевизионная передача The Jeremy Kyle Show была снята с эфира на неопределенный срок в связи со смертью ее участника, который скончался спустя неделю после завершения съемок очередного выпуска.



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"Все на ITV и в The Jeremy Kyle Show потрясены и опечалены вестью о кончине участника шоу через неделю после съемок нового выпуска", - сказал пресс-секретарь телеканала, сообщает ITV.

Он добавил, что "роковой выпуск" не будет показан в эфире. Кроме того, телеканал решил приостановить съемки и трансляцию The Jeremy Kyle Show.

Телешоу посвящено установлению истинных причин различных конфликтных и жизненных ситуаций с помощью детекторов лжи и генетических экспертиз. The Jeremy Kyle Show отличает угнетающая атмосфера, наполненная моральными страданиями. Каждый пятый телезритель в Великобритании смотрит эту передачу.