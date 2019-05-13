Польша будет требовать с Германии $1 трлн за ущерб в ходе Второй мировой войны

Польша вправе требовать от Германии 1 триллион долларов компенсации за ущерб в ходе Второй мировой войны.



"Польша боится украинских националистов\"

Об этом изданию Sieci заявил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.

Муларчик также сообщил о том, что доклад с точной оценкой потерь в ближайшее время будет представлен действующему правительству Польши.