Грузинская партия открыла в своем офисе круглосуточный бордель

Грузинская политическая партия "Гирчи" открыла в своем офисе круглосуточный бордель.



Выборы в Грузии: во второй тур «вмешался» Саакашвили / Новости от 25.11.2018 19:34

Об этом, ссылаясь на местные СМИ, сообщает специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Бордель называется "Пионер".

Зураб Джапаридзе, лидер "Гирчи", заявил, что ожидает ареста.

Отметим, что проституция в современной Грузии запрещена на законодательном уровне.

Напомним, что в минувшем году Джапаридзе участвовал в выборах президента Грузии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Зураб Джапаридзе раздавал в центре Тбилиси марихуану.

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