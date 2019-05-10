Грузинская партия открыла в своем офисе круглосуточный бордель

Грузинская политическая партия "Гирчи" открыла в своем офисе круглосуточный бордель.
Об этом, ссылаясь на местные СМИ, сообщает специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Бордель называется "Пионер".
Зураб Джапаридзе, лидер "Гирчи", заявил, что ожидает ареста.
Отметим, что проституция в современной Грузии запрещена на законодательном уровне.
Напомним, что в минувшем году Джапаридзе участвовал в выборах президента Грузии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Зураб Джапаридзе раздавал в центре Тбилиси марихуану.
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