Американский суд приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд округа Колумбия приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы. Ее признали виновной в конспиративной деятельности в пользу РФ.



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Подсудимая и ее адвокаты просили суд проявить снисхождение при вынесении приговора и ограничить тюремный срок девятью месяцами — столько она уже провела в заключении во время следствия. Однако судьи во главе с председателем Таней Чаткэн в этом вопросе приняли сторону прокуратуры.

Мария Бутина училась в Американском университете в Вашингтоне. По версии следствия, с 2015 года она действовала в качестве агента российского чиновника, используя свою личную связь с должностным лицом США.

Подсудимая согласилась с предъявленными обвинениями признав, что ее задачей было установление неофициальных контактов с влияющими на политику страны американцами.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по мнению официального представителя МИД Марии Захаровой Мария Бутина дала признательные показания из-за тяжелых условия содержания в американской тюрьме.

Источник фото: wikimedia. org

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