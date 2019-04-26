Соратник Порошенко предложил помощь семьям погибших горняков в ЛНР

Правительство Украины должно оказать помощь семьям горняков, погибших в результате взрыва на шахте в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.
"Мы понимаем, что сегодня Украина не контролирует эту территорию. Но необходимо, чтобы кабинет министров выразил свою поддержку, свою позицию относительно того, что мы готовы помочь", - передает его слова агентство "Интерфакс".
Депутат добавил, что необходимо не только оказать материальную поддержку, но и предложить помощь украинских спасателей.
В свою очередь министр по вопросам оккупированных территорий Украины Георгий Тука поддержал предложение парламентария и пообещал провести совместное совещание для решения этого вопроса.
Напомним, в четверт на шахте "Схидкарбон" в ЛНР произошел взрыв. В это время в забое находилось 17 горняков. Уже известно о трех погибших, еще 14 человек считаются пропавшими без вести.
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