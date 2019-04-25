Абрамс: США не против социалистической партии Венесуэлы

Соединенные Штаты допускают возможность участия правящей Единой социалистической партии Венесуэлы в политической жизни республики, в случае отстранения от власти действующего президента страны Николаса Мадуро.
"Как показали последние выборы, они пользуются поддержкой в стране и завоевали 55 мест в парламенте. Пусть они присоединяются к общенациональному обсуждению проблем прямо сейчас", - передает агентство ТАСС слова специального представителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса.
Представитель Госдепа добавил, что восстановление Венесуэлы возможно только с таким правительством, которое бы представляло интересы всех граждан страны. Поэтому президент Мадуро должен уйти, в очередной раз заявил Абрамс.
"После того, как Венесуэла будет свободна от режима Мадуро наступит время для подготовки свободных выборов", - заключил он.
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