Премьер-министр Украины поставил ультиматум "Нафтогазу" по снижению стоимости газа для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" придется искать дешевый газ по всему миру, чтобы снизить его стоимость для населения. Он требует, чтобы предприятие снизило стоимость газа на 300 гривен с 1 мая.
Если "Нафтогаз" выполнит требование Владимира Гройсмана, то 1 кубометр газа на Украине будет стоить 8,24 тысячи гривен или 19,6 тысяч рублей.
"Подчеркиваю, это уже второй ультиматум, который я ставлю "Нафтогазу". Цены на газ для населения должны быть снижены. Говорить об этом в третий раз я не буду. У "Нафтогаза" есть соответствующие рычаги - повышать добычу украинского газа, либо искать газ дешевле у мировых поставщиков", - заявил премьер-министр.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что пока украинцы страдают от завышенных цен на газ "Нафтогаз" ставит палки в колеса России, чтобы остановить строительство российских газопроводов на территории Европы.
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