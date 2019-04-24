Премьер-министр Украины поставил ультиматум "Нафтогазу" по снижению стоимости газа для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" придется искать дешевый газ по всему миру, чтобы снизить его стоимость для населения. Он требует, чтобы предприятие снизило стоимость газа на 300 гривен с 1 мая.



«Нафтогаз» отказался продлевать контракт по транзиту российского газа / Новости от 11.02.2019 23:54

Если "Нафтогаз" выполнит требование Владимира Гройсмана, то 1 кубометр газа на Украине будет стоить 8,24 тысячи гривен или 19,6 тысяч рублей.

"Подчеркиваю, это уже второй ультиматум, который я ставлю "Нафтогазу". Цены на газ для населения должны быть снижены. Говорить об этом в третий раз я не буду. У "Нафтогаза" есть соответствующие рычаги - повышать добычу украинского газа, либо искать газ дешевле у мировых поставщиков", - заявил премьер-министр.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что пока украинцы страдают от завышенных цен на газ "Нафтогаз" ставит палки в колеса России, чтобы остановить строительство российских газопроводов на территории Европы.

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