Глава Львовской области уволился после победы Зеленского

Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил о своем уходе в отставку.



Порошенко признал поражение во втором туре президентских выборов на Украине / Новости от 21.04.2019 20:44

"Я оставляю пост главы Львовской ОГА, но остаюсь со Львовщиной, с нашими людьми, поддержку которых мы получили по результатам выборов", — заявил губернатор на совещании 22 апреля.

Львовская область стала единственным регионом Украины, где на выборах Петр Порошенко набрал больше голосов, чем Владимир Зеленский. Там действующего президента поддержало более 60% избирателей.

Пост губернатора Олег Синютка занимал с конца 2014 года.