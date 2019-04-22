С победой на выборах Зеленского поздравил Янукович

Экс-президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах через средства массовой информации. Текст обращения разослал пресс-секретарь бывшего главы государства.
"Украинцы доверились Вам и надеются на то, что Вы вернете нашему народу мир и процветание. Не подведите их", — обратился к Зеленскому Янукович.
Также он назвал действующего президента Петра Порошенко и его окружение виновниками "чудовищных страданий", которые переживают граждане страны, а также обвинил в "политике ненависти и насилия".
"Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий", — отметил экс-президент.
Виктор Янукович сообщил, что "низко кланяется" народу Украины за сделанный выбор.
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