Военный Совет Судана отправил свергнутого президента в тюрьму

Глава переходного Военного Совета Судана Абдель Фаттах Аль-Бурхан заявил, что свергнутый президент страны Омар аль-Башир и ряд высокопоставленных должностных лиц из его близкого окружения были заключены под стражу.



Военные Судана взяли президента страны под арест / Новости от 11.04.2019 09:54

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на интервью местного чиновника, военные Судана арестовали нескольких высокопоставленных членов бывшей правящей партии страны, включая главу партии, первого заместителя свергнутого президента и экс-председателя парламента.

После государственного переворота семью аль-Башира и его самого содержали под охраной в президентском дворце. Затем бывший президент Судана был перевезен в тюрьму и помещен в одиночную камеру под усиленной охраной.

Напомним, что переворот, организованный суданскими военными, произошел 11 апреля. Управление государством взял на себя переходный Военный Совет, который ввел режим ЧП сроком на три месяца и закрыл границы.