Военный Совет Судана отправил свергнутого президента в тюрьму

Глава переходного Военного Совета Судана Абдель Фаттах Аль-Бурхан заявил, что свергнутый президент страны Омар аль-Башир и ряд высокопоставленных должностных лиц из его близкого окружения были заключены под стражу.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на интервью местного чиновника, военные Судана арестовали нескольких высокопоставленных членов бывшей правящей партии страны, включая главу партии, первого заместителя свергнутого президента и экс-председателя парламента.
После государственного переворота семью аль-Башира и его самого содержали под охраной в президентском дворце. Затем бывший президент Судана был перевезен в тюрьму и помещен в одиночную камеру под усиленной охраной.
Напомним, что переворот, организованный суданскими военными, произошел 11 апреля. Управление государством взял на себя переходный Военный Совет, который ввел режим ЧП сроком на три месяца и закрыл границы.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.
Сомнения в версии о "случайном пожаре" в Нотр-Даме появились сразу после того, как Макрон после трагедии выступил с речью о величии французской нации.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин сравнил сумму финансовой поддержки, которую запросила у правительства группа "ГАЗ"? с годовыми расходами государства на строительство школ в стране.
Есть ли в Турции справедливость и развитие? Можно ли говорить, что результаты выборов означают начало конца Эрдогана? Кто пытается его свалить и почему?