Зеленского оштрафовали за демонстрацию бюллетеня во время голосования

Полиция выписала штраф кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому за то, что он показал заполненный избирательный бюллетень во время своего голосования.
"Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", - написал представитель избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook.
Свой пост он проиллюстрировал несколькими фотографиями, на которых сотрудники полиции в присутствии Зеленского заполняют протокол. Заполненный бюллетень с "крестиком" напротив своей же фамилии политик продемонстрировал журналистам во время голосования на избирательном участке.
Напомним, что, согласно украинскому законодательству, публичная демонстрация заполненного избирательного бюллетеня является административным правонарушением. Зеленского ждет денежный штраф в размере 5 тысяч гривен.
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