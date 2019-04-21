Зеленского оштрафовали за демонстрацию бюллетеня во время голосования

Полиция выписала штраф кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому за то, что он показал заполненный избирательный бюллетень во время своего голосования.



Дебаты Порошенко и Зеленского: онлайн-трансляция / Новости от 19.04.2019 08:55

"Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", - написал представитель избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook.

Свой пост он проиллюстрировал несколькими фотографиями, на которых сотрудники полиции в присутствии Зеленского заполняют протокол. Заполненный бюллетень с "крестиком" напротив своей же фамилии политик продемонстрировал журналистам во время голосования на избирательном участке.

Напомним, что, согласно украинскому законодательству, публичная демонстрация заполненного избирательного бюллетеня является административным правонарушением. Зеленского ждет денежный штраф в размере 5 тысяч гривен.