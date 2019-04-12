Меркель признала расхождения Берлина и Киева по "Северному потоку-2", но не нашла в этом проблемы

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что у Берлина и Киева есть разногласия по поводу строящегося газопровода "Северный поток-2".



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Но, указала политик, на стратегическое партнерство Германии и Украины эта ситуация никак не повлияет.

Об этом Ангела Меркель заявила на совместной пресс-конференции с действующим президентом Украины Петром Порошенко.

Так, объявила немецкий канцлер, и у Германии, и у Украины есть одна общая цель. И Киев, и Берлин, указала Меркель, хотят, чтобы постсоветская республика осталась страной-транзитером газа. Именно поэтому, заявила канцлер, она настояла на участии стран Евросоюза в переговорах по этому вопросу. Также Ангела Меркель указала на то, что неоднократно заявляла о своем желании видеть Украину страной-транзитером нефти и действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

На стратегическое партнерство Германии и Украины, подчеркнула Меркель, существующие между Берлином и Киевом разногласия никак не повлияют.

Напомним, что на разные подходы к решению вопроса о сохранении транзита газа через Украину неоднократно указывал и ее глава Петр Порошенко. Так, президент Незалежной даже предлагал Германии отказаться от совместного с Россией проекта "Северный поток-2". В обмен на отказ от нового газопровода Порошенко обещал немецким компаниям участие в управлении газотранспортной системой Украины.

Отметим, что действующие сегодня контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце текущего года. Примечательно, что транзит по территориям постсоветской республики ведется, но закупка газа Украиной для собственных нужд прекращена еще в 2015-м году.

Напомним, что амбициозный проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода от побережья Российской Федерации через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019-м году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Отметим, что лишь одна Дания из приведенных выше государств пока не дала своего разрешения на строительство газопровода.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ангела Меркель приветствует участие Российской Федерации в урегулировании ситуации на Донбассе. Также, подчеркнула немецкий канцлер, это приветствуют и Франция с Украиной.

Фото: официальный сайт президента Украины.

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