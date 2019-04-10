СМИ США вскрыли "украинский след" во вмешательстве в выборы президента США

Журналист издания The Hill Джон Соломон провел собственное расследование об "украинском следе" во вмешательстве в выборы президента США. Об итогах расследования он рассказал в эфире телеканала Fox News.
Соломон утверждает, что в 2016 году украинские структуры пытались повлиять на результаты выборов президента США. По данным журналиста, украинцы помогли кандидату от демократов Хиллари Клинтон. В распоряжении журналиста есть письма сотрудников правоохранительных органов Украины, в которых они признаются в попытках повлиять на результаты выборов президента США.
Более того, Джон Соломон утверждает, что существует голосовая запись одного из высокопоставленных украинских чиновников, который утверждает, что украинская сторона была втянута в провокацию с публикацией недостоверных данных о главе штаба Трампа Поле Манафорте.
О вмешательстве украинцев в выборы президента США утверждал и Дональд Трамп, который в 2017 году опубликовал в своем twitter-аккаунте запись, обвиняя украинское правительство в саботировании его избирательной кампании.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении Дональда Трампа, в котором он обвинил инициаторов расследования о "российском вмешательстве" в попытке государственного переворота.
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