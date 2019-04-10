Трамп назвал расследование о "сговоре с Россией" попыткой госпереворота

Трамп считает, что инициирование расследования на основании доклада спецпрокурора Мюллера — это ни что иное, как попытка государственного переворота. Президент США отмечает, что он еще не видел полный текст доклада спецпрокурора.
Перед рабочей поездкой в Техас 10 апреля, Дональд Трамп собрал пресс-конференцию и заявил, что начало расследования против него — это попытка отстранить его от должности, то есть попытка государственного переворота. Трамп отметил, что расследование начато незаконно.
"На данный момент я заинтересован в возвращении к истокам, чтобы разобраться, кто и зачем начал эту "охоту на ведьм". Те кто это сделал прекрасно знают, что предали свое государство, они попытались реализовать государственный переворот и должны за это ответить", — рассказал президент США.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что расследование спецпрокурора Мюллера относительно "российского вмешательства" в выборы президента Соединенных Штатов Америки завершилось. Мюллер передал отчет генеральному прокурору Соединенных Штатов Америки Уильяму Барру.
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