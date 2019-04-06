20 штатов подали в суд на президента США из-за строительства стены на границе с Мексикой

Уже 20 штатов направили иски на Дональда Трампа, который собирается получить средства на строительство стены на границе с Мексикой незаконным путем. Об этом американской прессе рассказала генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. По ее словам, обращаясь в суд, местные власти хотят заблокировать незаконное выделение средств на возведение оборонительных сооружений.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дональд Трамп может ввести чрезвычайное положение в США, чтобы в обход конгресса получить необходимые средства на строительство стены на границе с Мексикой. Позднее президент США все-таки прибег к своему плану и инициировал в стране режим ЧП.

Позднее "Правда.Ру" оповещала читателей, что Конгресс США выявил ряд нарушений в режиме чрезвычайного происшествия, который инициировал глава государства. Конгрессмены утверждают, что Дональд Трамп открыто проигнорировал все принципы разделения властей. В Конституции Соединенных Штатов Америки говорится, что именно за Конгрессом США остается право распоряжаться государственным бюджетом. Поэтому Дональд Трамп не имеет права использовать уловку с введением режима ЧП, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

На фото: президент США Дональд Трамп

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