Конгресс США выявил нарушения в введенном режиме ЧС Трампом

Юридический комитет Палаты представителей США выступил с заявлением о начале расследования в отношении Дональда Трампа. Представители Демократической партии США обвиняют президента в безосновательном введении режима ЧП.
Конгрессмены утверждают, что Дональд Трамп открыто проигнорировал все принципы разделения властей. В Конституции Соединенных Штатов Америки говорится, что именно за Конгрессом США остается право распоряжаться государственным бюджетом. Поэтому Дональд Трамп не имеет права использовать уловку с введением режима ЧП, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.
Демократы отмечают, что президент имеет право на введение ЧП только для призыва американцев к национальной обороне, однако ситуация на американо-мексиканской границе не грозит обществу США. Авторы заявления утверждают, что показатель нелегальной миграции находится на рекордно низком уровне, а женщины и дети, которые незаконно пересекают границу не представляют опасности для американцев.
В рамках расследования, юридический комитет собирается вызвать на допрос юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне, а также несколько представителей Минюста США.
Напомним, 15 февраля президент США Дональд Трамп подписал документ о введении режима ЧП на территории государства. "Правда.Ру" рассказывала читателям, о том, что Дональд Трамп собирается использовать фонд для чрезвычайных ситуаций, чтобы построить стену на границе с Мексикой.
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