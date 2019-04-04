Экс-министр Чехии назвал НАТО "клубом получателей американского оружия"

Бывший министр Чехии по делам спецслужб Ярослав Башта заявил о том, что Североатлантический альянс превратился в "клуб получателей американского оружия". Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

По его словам, из самой успешной оборонной международной организации в современной истории, НАТО превратилась в обыкновенную политическую структуру, в которой действуют асимметричные союзнические отношения.

Чешский экс-министр также согласился со словами Милоша Земана, назвавшего участие Чехии в действиях НАТО в Югославии ошибкой. Башта напомнил, что с того момента, как в 2001 году была активирована пятая статья Вашингтонского договора, альянс 17 лет ведет войну в Афганистане без определенного положительного результата.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкий журнал Der Spiegel назвал НАТО "кризисной организацией", поскольку в отношениях между союзниками накопилось слишком много проблем.

Германия не выполняет свои финансовые обязательства перед союзниками, Турция все больше отдаляется в сторону России, Италия "заигрывает" с Москвой и Пекином. Большую угрозу для НАТО на востоке представляет Россия, а на юге - миграция и международный терроризм. Предложить адекватный ответ на эти вызовы организация не в силах.

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