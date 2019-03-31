Der Spiegel: НАТО находится в кризисе

Североатлантический альянс (НАТО) находится в кризисе, поскольку в отношениях между членами организации накопилось слишком много проблем. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Как указывают журналисты, внутри организации из-за большого числа противоречий назрел кризис: Германия не выполняет свои финансовые обязательства перед союзниками, Турция все больше отдаляется в сторону России, Италия "заигрывает" с Москвой и Пекином. Большую угрозу для НАТО на востоке представляет Россия, а на юге - миграция и международный терроризм. Предложить адекватный ответ на эти вызовы организация не в силах, отмечают в статье.
Наибольшую опасность для НАТО представляют Соединенные Штаты, поскольку президент США Дональд Трамп считает международные организации бесполезными. Советникам президента с большим трудом удается убедить его в необходимости существования альянса, пишут журналисты.
По мнению издания, худшим сценарием станет выход США из НАТО по причине невыполнения Германией своих финансовых обещаний в долгосрочной перспективе.
Напомним, что Германия согласилась увеличить оборонный бюджет страны до 2% от ВВП, однако затем уменьшила эту цифру до 1,5%. В настоящее время немецкие политики предлагают еще больше сократить военные расходы страны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки потребовал выслать из страны американского посла в Берлине Ричарда Гренелла, подвергшего критике бюджетный план Германии.
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