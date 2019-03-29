Коломойский мстит за национализацию Приватбанка - считает Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко обвинил олигарха Игоря Коломойского в развертывании информационной кампании против него из-за событий в 2016 году. Тогда Коломойский вывел все деньги из Приватбанка и сбежал за рубеж. По словам Порошенко, государству пришлось национализировать банк, чтобы спасти положение.

Первым информационный удар нанес Игорь Коломойский. Телеканал "1+1", который принадлежит олигарху, начал публиковать новостные сюжеты о коррупционных схемах приближенных президента. В ответ на обвинения, Порошенко решил подать в суд на телеканал, однако представители телеканала утверждают, что все обвинения подкреплены реальными фактами и доказательствами.

Теперь Петр Порошенко утверждает, что основной причиной агрессии Игоря Коломойского стала национализация Приватбанка.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Игорь Коломойский обвинил Петра Порошенко в организации провокации в Керченском проливе. Бизнесмен считает, что столкновение украинских кораблей с российскими было необходимо Петру Порошенко, чтобы выдвинуть новые обвинения в адрес России. При этом, сам он убежден, что в данном случае повода для претензий со стороны Украины нет.

Фото: twitter/@Igor_Kolomoyski

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