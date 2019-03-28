Зеленский не указал в налоговой декларации виллу в Италии

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не внес свою виллу на курорте Форте-дей-Марми в налоговую декларацию.
На данный момент в декларации шоумена числится квартира в Киеве, загородный дом, а также недвижимое имущество в Великобритании и Крыму. Украинские СМИ узнали, что вилла состоит из 15 комнат и находится в 600 метрах от Тирренского моря. Более того, журналисты даже определили, что Зеленский приобрел виллу через собственную компанию San Tommaso S. R.L. Стоимость виллы оценили в 3,8 миллионов долларов.
Украинские СМИ обратились к Зеленскому с вопросом об отсутствии итальянской виллы в налоговой декларации, однако его официальный представитель ответил, что декларация составлена в соответствии с украинским законодательством.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский занял лидирующую позицию в президентской гонке на Украине. Результаты соцопроса говорят о том, что на грядущих президентских выборах за Владимира Зеленского готовы проголосовать 34% украинцев. Примечательно то, что Зеленский имеет самые высокие рейтинги практически во всех областях Украины.
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