Эксперты предрекли США серию мощных потопов и наводнений

Эксперты Администрации океанических и атмосферных исследований США предупредили американцев о серии мощных потопов и наводнений по всей территории США. Исследователи утверждают, что весной из-за непогоды под угрозой окажется более 13 миллионов американцев.

"Наводнения, которые мы недавно могли наблюдать в Небраске, Южной Дакоте и других штатах — это не более, чем прелюдия к катастрофе поражающих масштабов. Паводки в апреле и мае текущего года сравнятся с событиями 1993 и 2011 годов, когда экономике США был причинен многомиллиардный ущерб" — пояснила прогноз заместитель главы Национальной погодной службы США Мэри Эриксон.

Эриксон связывает потопы и наводнения с рекордно высоким уровнем осадков, которые выпадут в США в апреле и мае текущего года. Более того, в некоторых северных штатах США может наблюдаться сильнейшая засуха, которая также негативно отразится на жизни местных жителей.

Специалисты Администрации океанических и атмосферных исследований США проводят консультации для властей штатов, где ожидаются наиболее сильные наводнения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о недавнем наводнении в австралийском городе Таунсвилл. Из-за потопа на улицах города появились косяки рыб и крокодилы.

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