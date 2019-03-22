Индонезийская авиакомпания отказалась от заказанных ранее 49 самолётов Boeing 737 Max 8

Garuda Indonesia разорвала контракт на покупку 49 самолетов Boeing 737 Max 8, так как самолеты новой серии потеряли доверие среди пассажиров. Представители авиакомпании сообщили, что сумма сделки составляла почти 5 миллиардов долларов.

"Мы уже отправили соответствующее письмо в компанию Boeing с просьбой аннулировать заказанные самолеты серии 737 Max 8. Стоит отметить, что мы не собираемся отказываться от других самолетов Boeing, которые находятся в нашем распоряжении. Но вместо Boeing 737 Max 8 мы, возможно, закажем Airbus 321", — заявили в авиакомпании.

Зарубежные СМИ подчеркивают, что это первая отмена заказа на Boeing 737 Max 8, которая состоялась после авиакатастрофы в Эфиопии. Все остальные компании лишь временно приостановили выполнение контрактов на поставку.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о крушении авиалайнера в Эфиопии, в котором погибли 157 пассажиров.

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