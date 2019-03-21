Американка подала в суд на Гарвардский университет, обвинив руководство в расизме

Жительница американского штата Коннектикут Тамара Ланье обратилась в окружной суд с просьбой обязать Гарвардский университет передать ей фотографию предка, сделанную в 19 веке в рамках университетского исследовательского проекта по изучению быта темнокожего населения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фотография, которая была сделана в 1856 году профессором Жаном Луи Агассисом, в настоящее время хранится в музее археологии и этнографии Гарвардского университета. Этот снимок считается наиболее ранним свидетельством быта темнокожего населения США. На фотографии запечатлен темнокожий работник одной из плантаций Южной Каролины и его дочь.

По словам Ланье, Агассис долгое время извлекал выгоду из этой фотографии, сделанной без согласия ее предков. Она добавляет, что руководство Гарварда придерживается той же "расистской лженауки", что продвигал профессор Агассис, рассматривая темнокожих "как подвид людей", а также не учитывая их прав.

В беседе с журналистами женщина пояснила, что неоднократно просила университет вернуть снимок, но ей в этом отказывали. Теперь она намерена добиваться своего через суд, требуя выплатить и компенсацию за моральный ущерб, а сам Гарвардский университет американка называет "соучастником в увековечении института рабства".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученики пятого класса американской школы Ebenezer Avenue Elementary в Южной Каролине во время экскурсионной поездки на хлопковую плантацию собирали хлопок и пели, похожие на те, что исполняли темнокожие рабы.

Читайте также: Американские пятиклассники поработали на хлопковой плантации во время выездной экскурсии

Рэпер из Москвы попытался застрелить человека ради славы