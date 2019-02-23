Американские пятиклассники поработали на хлопковой плантации во время выездной экскурсии

Ученики пятого класса американской школы Ebenezer Avenue Elementary в Южной Каролине во время экскурсионной поездки на хлопковую плантацию собирали хлопок и пели, похожие на те, что исполняли темнокожие рабы. Об этом сообщает агенство FoxNews.

Отмечается, что выездное мероприятие было посвящено истории Великой депрессии. Школьники под руководством учителей и местных фермеров собирали хлопок и песни о тяжелой судьбе работников плантации.

"Мне нравится, когда ты заполняешь мешок, мне нравится, когда ты не разговариваешь и делаешь деньги для меня", - говорилось в одной из них.

Родители американских школьников оказались крайне возмущены формой проведения такого мероприятия. Мать одного из темнокожих учеников заявила, что никогда бы не подписала разрешение на поездку сына в поле, если бы знала, что его заставят собирать хлопок, как заставляли предков. "Я афроамериканка, мои предки собирали хлопок. Почему я должна видеть, что мой сын собирает хлопок и считает это веселым занятием?", - сказала женщина в интервью агентству.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что внутренняя политика США перестала нивелировать расовые противоречия. По результатам опроса телеканала CBS, 61% респондентов отметили рост конфликтов на расовой почве и высказались о своих опасениях стать свидетелями расового бунта.

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