Североатлантический альянс предложил Российской Федерации вернуть Крымский полуостров Украине.
Соответствующее предложение руководство НАТО изложило в своем письменном обращении к Москве.
Так, говорится в письме, Североатлантический альянс отказывается признавать итоги референдума 2014 года в Крыму, после которого территории и вошли в состав России. Также руководство НАТО выразило обеспокоенность наращиванием Российской Федерации военной мощи на Крымском полуострове и в акватории Черного моря.
В Североатлантическом альянсе также отметили, что возвращение к "обычному ведению дел" возможно лишь в случае возвращения Крыма в состав Украины и соблюдении Россией всех международных прав.
Напомним, что Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации ровно 5 лет назад, весной 2014 года. Тогда подавляющее большинство местного населения высказалось в пользу воссоединения с Россией.
Украина, Соединенные Штаты Америки и подавляющее большинство государств Европы же, отметим, до сих пор не признали итогов волеизъявления крымского народа.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко похвастался "мощным и триедином ударе" по Российской Федерации. Так, отметим, глава государства прокомментировал ограничительные меры, введенные Соединенными Штатами Америки, Канадой и странами Европейского союза в отношении России.
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