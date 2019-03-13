Министр иностранных дел Турции изучает иностранные языки и шутит с Путиным на русском

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил Средиземноморский университет в Анталье. Во время визита он рассказал, что усиленно изучает иностранные языки. Одним из своих достижений Чавушоглу считает возможность шутить с Владимиром Путиным на русском языке.
Глава турецкого МИД подчеркнул, что оценивает свой уровень владения русским языком как "средний". Помимо русского, Мевлют Чавушоглу владеет японским, немецким и английским языками. Последний раз глава турецкого МИД встречался с президентом России Владимиром Путиным во время трехстороннего саммита, который проходил в Сочи.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала последнее заявление главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, который заявлял, что Турция не будет отказываться от своих обещаний по C-400. Он подчеркнул, что договоренность с Россией о поставке зенитных ракетных систем С-400 остается в силе.
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