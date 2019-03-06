СМИ: в ЮАР пытаются создать еще один анклав исключительно для белых

В Северном Кейпе, провинции Южно-Африканской республики, планируют создать второй в стране анклав для белого населения. Он будет называться Эврика.

Об этом сообщает южноафриканская общественная телерадиокомпания SABC.

Напомним, что первым анклавом подобного рода является город Орания. Он стал территорией, свободной от чернокожего населения, в 90-ых годах прошлого века. К этому, отметим, приложили руку поборники раздельного проживания рас.

Жители ЮАР, стремящиеся к обособлению, уже выкупили несколько тысяч гектаров земли. В данный момент в Эврике живет два десятка семей. Отмечается, что всего в городе смогут проживать двадцать тысяч человек.

Примечательно, что националистами или расистами основатели поселения себя не считают. Они уверяют, что благосклонно относятся к чернокожим, но видеть их в качестве своих соседей не хотят. По их словам, межрасовые браки и связи также не приводят к добру. Ребенок, указывают основатели городка, должен быть похожим на родителя и дальше передавать его гены.

Любопытно, что у Эврики в ближайшем времени могут появиться серьезные проблемы с действующей в Южно-Африканской республике властью. Если основателям Орании удалось добиться от центрального правительства страны благосклонного отношения, то попытка создать второй город только для белых уже встретила организованное сопротивление.

Оранию и Эврику, отметим, населяют так называемые африканеры — потомки колонистов голландского, немецкого и французского происхождения. Под анклавом, напомним, принято понимать такую часть территории государства, что окружена территорией другого государства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, жители Африки, по мнению британского принца Уильяма, должны перестать рожать.

Фото: pxhere.com.

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